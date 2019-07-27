0
15:53
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США
14:58
Соблюдение правил благоустройства в Пскове проконтролировали Василий Осипов и Борис Елкин
13:26
Михаил Ведерников принял участие в первом федеральном оргкомитете по подготовке к 20-летию подвига 6-й роты
12:47
«Золотой голос России» станет гостем праздника в честь дня рождения торгового комплекса «ПИК60» в Пскове
12:11
Отремонтировать игровую площадку возле Пушкиногорской школы поручил Александр Седунов
11:08
Александр Котов: В развитии торговли заинтересованы государство, бизнес, и сами граждане
09:40
Около 160 административных правонарушений в сфере миграции выявили полицейские в Псковской области
Еще новости
Общество

С днем деревни поздравила советник губернатора Псковской области Татьяна Пахомова жителей своей малой родины

27 июля в деревне Выскодь Дновского района советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова поздравила местных жителей с Днем деревни. Об этом она написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Татьяна Пахомова в своем поздравлении заявила, что ей вдвойне приятно здесь находится, поскольку она родом из деревни Выскодь. Она пожелала жителям счастья, здоровья, процветания, и «чтобы никто никогда не был одинок».

«Мирного неба над головой нам всем, чтобы не было у нас угроз и мы жили счастливо. Спасибо за то, чтобы вы есть, что я с вами рядом, мне нравится, как люди общаются здесь между собой и я очень-очень рада, что здесь сегодня нахожусь», - отметила Татьяна Пахомова. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США
27 июля 2019
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США 1
Соблюдение правил благоустройства в Пскове проконтролировали Василий Осипов и Борис Елкин
27 июля 2019
Соблюдение правил благоустройства в Пскове проконтролировали Василий Осипов и Борис Елкин
Михаил Ведерников принял участие в первом федеральном оргкомитете по подготовке к 20-летию подвига 6-й роты
27 июля 2019
Михаил Ведерников принял участие в первом федеральном оргкомитете по подготовке к 20-летию подвига 6-й роты
«Золотой голос России» станет гостем праздника в честь дня рождения торгового комплекса «ПИК60» в Пскове
27 июля 2019
«Золотой голос России» станет гостем праздника в честь дня рождения торгового комплекса «ПИК60» в Пскове
Отремонтировать игровую площадку возле Пушкиногорской школы поручил Александр Седунов
27 июля 2019
Отремонтировать игровую площадку возле Пушкиногорской школы поручил Александр Седунов
Александр Котов: В развитии торговли заинтересованы государство, бизнес, и сами граждане
27 июля 2019
Александр Котов: В развитии торговли заинтересованы государство, бизнес, и сами граждане
Около 160 административных правонарушений в сфере миграции выявили полицейские в Псковской области
27 июля 2019
Около 160 административных правонарушений в сфере миграции выявили полицейские в Псковской области
Поклонный крест установили на месте разрушенной часовни в Псковском районе
26 июля 2019
Поклонный крест установили на месте разрушенной часовни в Псковском районе

Идет загрузка...