Парадом пограничных катеров отметят в Пскове День военно-морского флота

09:15, 28 июля 2019, ПАИ

Парадом пограничных катеров отметят 28 июля в Пскове День военно-морского флота. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, торжества начнутся в 11:00 на набережной Флотской Славы на реке Великой.

Кроме торжественного прохождения сторожевых катеров дивизиона погрануправления, состоятся торжественный митинг, возложение цветов к мемориальному комплексу псковичам-флотоводцам. Кроме того, участников мероприятия ждут выступление великолукского авиационно-спортивного клуба и концерт с участием творческих коллективов региона.

В празднике будут участвовать моряки дивизиона пограничных сторожевых катеров и личный состав Пограничного управления.

День Военно-Морского Флота России отмечается в последнее воскресенье июля в соответствии с Указом президента РФ от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации».

Первый русский боевой корабль — фрегат «Орёл». Он был создан при Алексее Михайловиче. Построили судно голландские корабелы по своему проекту, название же было дано в честь государственного герба.

В октябре 1696 года решение Боярской думы положило начало созданию Российского флота. На верфях в разных регионах России строились корабли различных классов. К весне 1700 года на воду спустили 40 парусных и 113 гребных судов.

Сегодня Военно-Морской Флот является видом Вооруженных Сил РФ и предназначен для вооруженной защиты интересов страны, ведения боевых действий на морских и океанских театрах войны. В состав ВМФ России входят надводные и подводные силы, морская авиация, морская пехота, войска береговой обороны, корабли и суда, части специального назначения, части и подразделения тыла, Гидрографическая служба. Действуют Балтийский, Северный, Черноморский, Тихоокеанский флоты и Каспийская флотилия.