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Общество

Сотни призов разыграли на празднике «РосянкаFEST» в Пскове

На празднике «РосянкаFEST», который состоялся 27 июля в Детском парке Пскова, были разыграны сотни призов и розданы тысячи сувениров, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Комсомольская правда – Псков».

Праздник был посвящён 25-летию Полистовского заповедника. «Для нас это непростая праздничная дата. Мы хотели собрать вместе ценителей и любителей природы. И надеемся, что вы приедете к нам в гости», - сказала, приветствуя собравшихся в Детском парке, заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника Елена Перова.

Для гостей «РосянкаFEST» были организованы площадки с играми, мастер-классами, концертными номерами. Их участники мастерили росянок и лосей на палочках, тряпичных лягушат. Также работали фотовыставки, проводились экологические опыты, распространялись буклеты о заповедных местах.

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