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Общество

Президент принимает военно-морской парад в Санкт-Петербурге

В День военно-морского флота президент России Владимир Путин по традиции принимает главный военно-морской парад страны в Санкт-Петербурге.  Как пишут федеральные СМИ, участвуют в параде 43 боевых корабля, 41 воздушное судно с новейшим вооружением и более 4 тыс. военнослужащих.

Перед началом парада Владимир Путин в акватории Финского залива на катере «Раптор» обошел парадную линию боевых кораблей и приветствовал их экипажи.

Обращаясь к военнослужащим, президент заявил, что страна всегда помнила и будет помнить подвиги российских моряков. Он поблагодарил матросов, старшин, мичманов, офицеров и адмиралов за «неизменное равнение на героические традиции и устои военных моряков, за сплоченность и выдержку, за твердый морской характер, за храбрость, отвагу и мужество».

Президент подчеркнул, что Военно-морской флот внёс огромный вклад в развитие отечественной науки и сегодня в числе первых осваивает новейшую технику, эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения.

В этом годы на парад в Петербург приехали 26 иностранных военных делегаций. Также для участия в торжестве прибыли построенный на заводе «Янтарь» в Калининграде фрегат «Таркаш» из Индии и эскадренный миноносец «Си Ань» из Китая. В Кронштадте они пройдут на параде после российских кораблей.

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