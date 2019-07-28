Ушёл из жизни историк и журналист Владимир Кара-Мурза

12:31, 28 июля 2019, ПАИ

Ушёл из жизни историк и журналист Владимир Кара-Мурза. Об этом сообщил в Twitter его сын Владимир Кара-Мурза-младший. Он написал: «Ушел в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно».

Владимир Кара-Мурза родился в 1959 году, он окончил исторический факультет МГУ.

Карьеру телеведущего начал на «Первом канале», а после основания НТВ перешел туда.

На НТВ был корреспондентом и редактором программы «Итоги», с 1995 года до 2001 года вёл передачу «Сегодня в полночь».

В последующем работал на каналах ТВ-6, ТВС, RTVi, сотрудничал с радиостанциями «Свобода» и «Эхо Москвы».

В 1996 году был удостоен премии Союза журналистов России — «Золотое перо России».