Ушёл из жизни историк и журналист Владимир Кара-Мурза
Ушёл из жизни историк и журналист Владимир Кара-Мурза. Об этом сообщил в Twitter его сын Владимир Кара-Мурза-младший. Он написал: «Ушел в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно».
Владимир Кара-Мурза родился в 1959 году, он окончил исторический факультет МГУ.
Карьеру телеведущего начал на «Первом канале», а после основания НТВ перешел туда.
На НТВ был корреспондентом и редактором программы «Итоги», с 1995 года до 2001 года вёл передачу «Сегодня в полночь».
В последующем работал на каналах ТВ-6, ТВС, RTVi, сотрудничал с радиостанциями «Свобода» и «Эхо Москвы».
В 1996 году был удостоен премии Союза журналистов России — «Золотое перо России».