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Общество

Попутного ветра и семи футов под килем пожелал псковским морякам Александр Котов

С Днём Военно-морского флота поздравил офицеров, матросов и ветеранов морской службы спикер Псковского областного Собрания Александр Котов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, председатель Собрания отметил, что День Военно-морского флота праздник, который символизирует мужество российских моряков, оборонную мощь страны, славу великих морских открытий и силу духа народа.

«Судьба ВМФ неразрывно связана с историей государства – веками военные моряки служили во славу Росси». Конечно, с особой гордостью мы вспоминаем заслуги уроженцев псковской земли: прославленных флотоводцев, мореплавателей, кораблестроителей», - подчеркнул Александр Котов. Он назвал особой гордостью псковичей присвоение имени Пскова атомной подводной лодке Северного флота России.

Спикер Собрания поблагодарил офицеров и матросов, которые несут флотскую службу и стоят на страже государственных интересов России. Он пожелал морякам здоровья, благополучия, попутного ветра и семи футов под килем.

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