С Днём Крещения Руси поздравил губернатор жителей Псковской области

13:35, 28 июля 2019, ПАИ

С Днём Крещения Руси поздравил жителей Псковской области губернатор Михаил Ведерников. «С Великим Праздником, православные, с Днем Крещения Руси!!!», написал он на своей странице в Instagram.

«Всегда храните Веру в своем сердце, будьте внимательны к ближнему и пусть Бог хранит и оберегает вас от всех невзгод», - пожелал глава региона.

Он также процитировал Райнера Марию Рильке, который сказал, что все государства граничат друг с другом и только Россия граничит с Богом».

Христианство в качестве государственной религии на Руси было провозглашено в 988 году.

День Крещения Руси был внесён в список официальных памятных дат России по решению президента страны 1 июня 2010 года. Датой празднования было выбрано 28 июля, поскольку в этот день отмечается память равноапостольного князя Владимира. Он был внуком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и привила Владимиру любовь и уважение к христианской вере.

По легенде, выбирая подходящую для государства веру, Владимир был впечатлён рассказами своих посланников о великолепии церквей, которые они видели в Константинополе.

Владимир способствовал распространению христианства на Руси, строил новые города и возводил в них церкви. Фактически же Крещение Руси затянулось на несколько столетий.