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Культура

Пушкинские псковские пейзажи представили в филиале Тверского музея

На фото: Лариса Антонова. Михайловское. Интерьер с портретом А.С. Пушкина (2011). Из фондов Пушкинского Заповедника.

28 июля в Музее А. С. Пушкина в селе Берново (филиал Тверского государственного объединённого музея) Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открывает выставку «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой».

Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в экспозицию вошли виды псковских пушкинских мест и интерьеры дома-музея поэта в Михайловском. Это 18 работ в технике масляной пастели московской художницы, выполненные в 2005—2015 годах.

Лариса Антонова — выпускница Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова Российской Академии художеств. С 1975 года участвует в различных художественных выставках, как в России (в том числе — и в «Михайловском»), так и за рубежом. Пушкинская тема играет ведущую роль в её творчестве.

Планируется, что выставка «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой» будет работать в Берново до 27 ноября.

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