Пушкинские псковские пейзажи представили в филиале Тверского музея

14:03, 28 июля 2019, ПАИ

28 июля в Музее А. С. Пушкина в селе Берново (филиал Тверского государственного объединённого музея) Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открывает выставку «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой».

Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в экспозицию вошли виды псковских пушкинских мест и интерьеры дома-музея поэта в Михайловском. Это 18 работ в технике масляной пастели московской художницы, выполненные в 2005—2015 годах.

Лариса Антонова — выпускница Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова Российской Академии художеств. С 1975 года участвует в различных художественных выставках, как в России (в том числе — и в «Михайловском»), так и за рубежом. Пушкинская тема играет ведущую роль в её творчестве.

Планируется, что выставка «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой» будет работать в Берново до 27 ноября.