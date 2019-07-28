День Военно-морского флота отпраздновали в Пскове

15:02, 28 июля 2019, ПАИ

День Военно-морского флота отпраздновали в Пскове на набережной Флотской Славы реки Великой. В торжествах приняли участие личный состав Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, моряки дивизиона пограничных сторожевых катеров, ветераны пограничной службы, псковичи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Поздравительный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова зачитал его заместитель Василий Осипов. Глава региона отметил, что всегда служба на флоте считалась почетной и сложной профессией, а моряки во все времена пользовались уважением. «История помнит, с какой отвагой моряки сражались за независимость нашей Родины, как проявляли мужество в самых кровопролитных сражениях. Они и сегодня верны вековым традициям отечественного флота, с честью выполняют сложнейшие задачи боевой службы», - подчеркнул губернатор.

В своём поздравительном адресе Михаил Ведерников отметил, что псковский дивизион пограничных сторожевых катеров играет важную роль в защите государственных границ. «Ваше беззаветное служение Отечеству, значительный вклад в обеспечение безопасности нашей Родины заслуживают благодарности и признательности», — заявил он.

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Андрей Парамонов сказал, что несмотря на удалённость региона от морей, его жители неразрывно связан с историей флота. «Трудами знаменитых псковичей создавалась морская слава России», — напомнил он и добавил, что сегодня ВМФ успешно обеспечивает безопасность и обороноспособность государства.

Председатель Псковского морского собрания, командир атомной подводной лодки «Псков», капитан первого ранга запаса Виктор Ковалев рассказал, что Псков дал имена сразу двум подводным лодкам: «Псков» и ушедшая в запас «Псковский комсомолец». Сейчас же на стапелях в Санкт-Петербурге строится подлодка «Великие Луки». Виктор Ковалёв пожелал псковским морякам семи футов под килем.

В рамках торжества лучшим сотрудникам Управления вручили грамоты, благодарственные письма и нагрудные знаки «Отличник пограничной службы». После этого состоялось возложение цветов и венков к мемориальному комплексу псковичам-флотоводцам на набережной.

Далее по реке прошли сторожевые катера дивизиона, а по набережной - торжественным маршем личный состав Управления. Зрителям псковские моряки продемонстрировали задержание судна-нарушителя госграницы. В это же время военнослужащие бригады специального назначения совершили прыжки с парашютом с приземлением в воду. Кроме того, состоялись показательные выступления парапланеристов и летчиков спортивного авиаклуба на малых воздушных судах.

В финале торжества был концерт творческих коллективов города.