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Общество

Новый храм открыли в деревне Кудеверь Бежаницкого района

Открытие и освящение нового храма состоялось в деревне Кудеверь Бежаницкого района 28 июля. Как сообщил Псковскому агентству информации глава Бежаницкого района Сергей Михеев, чин освящения провёл епископ Великолукский и Невельский Сергий. Храм освящён в честь двух святых – Георгия Победоносца и Ефросиньи Полоцкой.

«Около 150 человек присутствовали на торжестве», - отметил Сергей Михеев.

Он рассказал, что храм в Кудевери сожгли немцы в 1943 году. Восстановлен он не был,  последние 19 лет службы велись в приспособленном гражданском здании. Новый же храм возвели на месте, где стояла разрушенная во время войны церковь.

«Идея построить храм была общей, строили всем миром, собирали деньги, были, конечно, и меценаты, - отметил глава района. – Лет пять назад сделали основание, но потом работы были приостановлены из-за недостатка средств, а вот последние года два шла активная стройка».

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