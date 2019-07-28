Новый храм открыли в деревне Кудеверь Бежаницкого района

15:32, 28 июля 2019, ПАИ

Открытие и освящение нового храма состоялось в деревне Кудеверь Бежаницкого района 28 июля. Как сообщил Псковскому агентству информации глава Бежаницкого района Сергей Михеев, чин освящения провёл епископ Великолукский и Невельский Сергий. Храм освящён в честь двух святых – Георгия Победоносца и Ефросиньи Полоцкой.

«Около 150 человек присутствовали на торжестве», - отметил Сергей Михеев.

Он рассказал, что храм в Кудевери сожгли немцы в 1943 году. Восстановлен он не был, последние 19 лет службы велись в приспособленном гражданском здании. Новый же храм возвели на месте, где стояла разрушенная во время войны церковь.

«Идея построить храм была общей, строили всем миром, собирали деньги, были, конечно, и меценаты, - отметил глава района. – Лет пять назад сделали основание, но потом работы были приостановлены из-за недостатка средств, а вот последние года два шла активная стройка».