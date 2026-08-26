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Общество

Золотой стандарт в диагностике рака назвали врачи

Ультразвуковая диагностика остаётся одним из главных методов раннего выявления онкологических заболеваний. УЗИ‑исследования позволяют обнаруживать новообразования на начальных стадиях, объясняет врач.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

Как рассказала заведующая отделением ультразвуковой диагностики Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Татьяна Лейхт, с помощью УЗИ удаётся выявлять опухоли печени и молочной и щитовидной желёз уже при размере 5–6 мм, новообразования почек – от 1 см.

Для подтверждения диагноза врачи проводят биопсию под контролем УЗИ, а затем гистологическое исследование, которое даёт окончательное заключение о характере опухоли, пишет 1obl.ru со ссылкой на врача.

Метод признан золотым стандартом при диагностике рака молочной железы у молодых пациенток, а также при выявлении опухолей яичников, щитовидной железы, мужских репродуктивных органов и печени. В то же время при скрининге почек и поджелудочной и предстательной желёз УЗИ применяют в комплексе с другими диагностическими методами.

Врачи рекомендуют проходить профилактические УЗИ ежегодно начиная с 18 лет. В стандартный скрининг стоит включать оценку состояния молочных желёз, органов малого таза, брюшной полости и щитовидной железы. УЗИ почек и надпочечников достаточно выполнять раз в два года.

Для пациентов, которые уже прошли лечение от онкологии, разработан особый график обследований: в первый год ремиссии – каждые три месяца, во второй и третий годы – раз в полгода, а спустя три года – ежегодно. Такой подход помогает своевременно выявить возможный рецидив и оперативно начать терапию.

Врачи подчеркнули важность ранней диагностики онкозаболеваний. Эффективно решать эту задачу позволяют диспансеризация и профилактические осмотры, которые доступны населению в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее сообщалось, что свыше двух тысяч доз вакцины против пневмококковой инфекции поступило в Псковскую область.

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