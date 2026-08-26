Золотой стандарт в диагностике рака назвали врачи

18:59, 26 августа 2026, ПАИ

Ультразвуковая диагностика остаётся одним из главных методов раннего выявления онкологических заболеваний. УЗИ‑исследования позволяют обнаруживать новообразования на начальных стадиях, объясняет врач.

Как рассказала заведующая отделением ультразвуковой диагностики Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Татьяна Лейхт, с помощью УЗИ удаётся выявлять опухоли печени и молочной и щитовидной желёз уже при размере 5–6 мм, новообразования почек – от 1 см.

Для подтверждения диагноза врачи проводят биопсию под контролем УЗИ, а затем гистологическое исследование, которое даёт окончательное заключение о характере опухоли, пишет 1obl.ru со ссылкой на врача.

Метод признан золотым стандартом при диагностике рака молочной железы у молодых пациенток, а также при выявлении опухолей яичников, щитовидной железы, мужских репродуктивных органов и печени. В то же время при скрининге почек и поджелудочной и предстательной желёз УЗИ применяют в комплексе с другими диагностическими методами.

Врачи рекомендуют проходить профилактические УЗИ ежегодно начиная с 18 лет. В стандартный скрининг стоит включать оценку состояния молочных желёз, органов малого таза, брюшной полости и щитовидной железы. УЗИ почек и надпочечников достаточно выполнять раз в два года.

Для пациентов, которые уже прошли лечение от онкологии, разработан особый график обследований: в первый год ремиссии – каждые три месяца, во второй и третий годы – раз в полгода, а спустя три года – ежегодно. Такой подход помогает своевременно выявить возможный рецидив и оперативно начать терапию.

Врачи подчеркнули важность ранней диагностики онкозаболеваний. Эффективно решать эту задачу позволяют диспансеризация и профилактические осмотры, которые доступны населению в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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