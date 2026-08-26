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Общество

На стройках в Пскове выявили четырёх не состоящих на воинском учёте граждан

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону провели оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан мужского пола, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство РФ, но не вставших на воинский учёт. В результате рейда проверено 12 граждан, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

Среди проверенных лиц выявлены четыре гражданина призывного возраста, которые не состояли на воинском учёте. Их доставили в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учёт. Всем гражданам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.

Ранее сообщалось, что псковские приставы проведут горячую линию по вопросам алиментов.

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На стройках в Пскове выявили четырёх не состоящих на воинском учёте граждан

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