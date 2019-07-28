Блогер из Белоруссии и водитель трамвая из Петербурга задохнулись в коллекторе

16:13, 28 июля 2019, ПАИ

Блогер из Белоруссии 41-летний Павел Шпунтенков и работавший водителем трамвая в ГУП «Горэлектротранс» 33-летний Алексей Кулаков погибли в коллекторе. Трагедия произошла ночью 27 июля в Санкт-Петербурге на Петроградской стороне, пишет «Фонтанка».

Около 0:30 мужчины спустились в канализационный коллектор напротив дома 19 по набережной реки Карповки. Знакомому, который ждал их на поверхности, белорусс и петербуржец должны были позвонить в 4:00. Не получив известия в назначенное время, мужчина позвонил в полицию.

Около 8:00 тела погибших были обнаружены, к 11:00 из подняли на поверхность.

По данным «Фонтанки», замеры показали, что кислорода в коллекторе, где погибли мужчины, было 8% при норме в 20%. Главной причиной их смерти пока называется удушье.

Павел Шпунтенков вел блог Road to film, который имел сотни тысяч подписчиков.