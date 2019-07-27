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Экс-чемпион РФ по кикбоксингу найден мёртвым в Петербурге

В Санкт-Петербурге найден мёртвым экс-чемпион России по кикбоксингу Сергей Карпенко. Его смерть подтвердил президент Федерации кикбоксинга Санкт-Петербурга Дмитрий Логуненков, сообщает РЕН ТВ.

«Очень хороший спортсмен, хороший и порядочный человек», — отметил Дмитрий Логуненков. Спортсмену был 51 год.

По словам президента Федерации, несколько дней назад о пропаже Сергея Карпенко заявил его сын. Тело погибшего с огнестрельным ранением головы было найдено в Мойке.

Сейчас обстоятельства смерти мужчины выясняются, тело направлено на экспертизу.

Сергей Карпенко в 1991 году выиграл чемпионат СНГ, в 1992 году — первенство России и вооруженных сил, а в 1993-м вышел в финал на чемпионате Европы.

С 1992 по 1997 год представлял немецкий клуб «Кикбоксшуле-Берлин», выступая за который становился чемпионом Берлина, чемпионом Кубка Германии, победителем международных турниров.

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