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Общество

Более полумиллиона рублей направят на ремонт детсада в великолукской деревне Переслегино

Более полумиллиона рублей направят на ремонтные работы в детском саду «Росинка» в деревне Переслегино Великолукского района. Соответствующий аукцион размещён на сайте госзакупок.

Подрядчику нужно будет отделочные работы в помещениях ясельной группы и кухни. Как следует из документов, рабочим предстоит удались с пола, стен и потолка старую отделку, выровнять поверхности, а после этого постелить линолеум, покрасить стены и потолки. Гарантия на эти работы должна быть 5 лет.

Максимальная цена контракта составляет 557 тыс. 890 рублей. Аукцион назначен на 7 августа, а заявки принимаются до 5 августа.

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