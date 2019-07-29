Соблюдение правил перевозки детей проверяет ГИБДД в Псковской области 29 июля
Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Псковской области проводят массированную отработку отдельных видов нарушений Правил дорожного движения 29 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Дорожные полицейские обращают внимание на нарушение правил перевозки детей автомобильным транспортом, а также на неуплату назначенного административного штрафа в установленный срок. Проверка продлится до 17:45, добавили в региональном ведомстве.