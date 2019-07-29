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Общество

Половина микрофинансовых организаций может закрыться в России

Половина микрофинансовых организаций может закрыться в России из-за ужесточения требований Центробанка, пишет газета «Известия» со ссылкой на обзор регулятора.

На данный момент из-за ужесточения требований Центробанка в России закрылась треть офисов микрофинансовых организаций. В будущем усиление контроля за ними может еще больше сократить их численность, считают эксперты.

Эти изменения происходят из-за того, что Центробанк снизил максимально допустимую ставку, а также обязал организации начислять больше резервов по займам закредитованных россиян. Кроме того, на очереди находится еще один законопроект, который усилит давление на микрофинансовые организации. Речь идет об увеличении минимального размера их капитала.

По мнению экспертов, все эти нововведения вынудят уйти с российского рынка более половины микрофинансовых организаций в течение нескольких лет.

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