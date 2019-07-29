Красногородец получил условный срок за избиение соседки

09:54, 29 июля 2019, ПАИ

В Красногородске местный житель избил соседку по дому и получил условный срок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Красногородского района.

Инцидент произошел в марте текущего года. Между мужчиной, который находился в нетрезвом состоянии, и его соседкой произошла ссора. Красногородец ударил женщину кулаком в лицо, после чего она упала, а нападавший ударил её еще два раза ногой.

Суд назначил условное наказание с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев. Мужчина в течение этого времени раз в месяц должен приходить в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации, а также не менять постоянного места жительства без согласия органов власти.

Приговор суда не вступил в законную силу.