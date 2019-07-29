Реестр подозреваемых в отмывании денег хотят создать в России

10:32, 29 июля 2019, ПАИ

В России хотят создать реестр подозреваемых в отмывании денег, пишет газета «Известия» со ссылкой на заключение национального совета финансового рынка (НСФР) на законопроект Минфина, призванный устранить необоснованные блокировки.

Планируется, что в данном реестре будут указаны все причины блокировки счетов. Кроме того, в нём будет список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.

По словам заместителя главы НСФР Александра Наумова, появление такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц и быстрее исключать из списка оправдавшихся.