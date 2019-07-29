Артснаряды и минометные мины обнаружили в Псковской области в выходные дни

09:49, 29 июля 2019, ПАИ

Пять взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Псковской области в выходные дни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Так, 27 июля поступило сообщение о том, что в деревне Пожары Великолукского района нашли две минометные мины калибра 82 и 55 мм, а также артиллерийский снаряд калибра 105 мм. Их обезвредила группа разминирования Поисково-спасательного отряда Великих Лук.

В тот же день псковские саперы обезвредили артиллерийский снаряд калибра 76 мм в деревне Задорожье Островского района.

29 июля в деревне Бор-Лазава Великолукского района была найдена минометная мина калибра 82 мм, которой занялись саперы из Великих Лук. Они же 26 июля разрядили ручную гранату РГД-33, обнаруженную в деревне Булынино Великолукского района.