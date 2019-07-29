0
12:59
Андрей Яковлев стал руководителем ОЭЗ «Моглино»
12:57
Всероссийский форум молодых семей впервые пройдет в Псковской области
12:04
Эксперт: В Псковской области нет массовой гибели пчел
10:58
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
10:46
Жилой комплекс на берегу реки Великой в Пскове претендует на архитектурный «Оскар»
10:26
Фестиваль активного отдыха «ДА!FEST» состоится 10 августа в Пскове
09:31
Фестиваль рыбной ловли прошел в Пустошкинском районе
Еще новости
Общество

Четыре человека погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург – Псков

28 июля в 12:00 в Ленинградской области на 135-километре трассы Санкт-Петербург – Псков водитель Mitsubishi Pajero Sport выехал на полосу встречного движения и врезался в Kia Sorento Prime. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

В аварии погибли 4 человека: водители и сидевшие на передних сиденьях пассажиры – мужчина и женщина.

В аварии пострадали еще два пассажира, которые в момент столкновения находились на задних сиденьях столкнувшихся машин. Один из них несовершеннолетний.

Как пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД Ленинградской области, сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Яковлев стал руководителем ОЭЗ «Моглино»
29 июля 2019
Андрей Яковлев стал руководителем ОЭЗ «Моглино»
Всероссийский форум молодых семей впервые пройдет в Псковской области
29 июля 2019
Всероссийский форум молодых семей впервые пройдет в Псковской области
Эксперт: В Псковской области нет массовой гибели пчел
29 июля 2019
Эксперт: В Псковской области нет массовой гибели пчел
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
29 июля 2019
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
Жилой комплекс на берегу реки Великой в Пскове претендует на архитектурный «Оскар»
29 июля 2019
Жилой комплекс на берегу реки Великой в Пскове претендует на архитектурный «Оскар»
Фестиваль активного отдыха «ДА!FEST» состоится 10 августа в Пскове
29 июля 2019
Фестиваль активного отдыха «ДА!FEST» состоится 10 августа в Пскове
Фестиваль рыбной ловли прошел в Пустошкинском районе
29 июля 2019
Фестиваль рыбной ловли прошел в Пустошкинском районе
Соблюдение правил перевозки детей проверяет ГИБДД в Псковской области 29 июля
29 июля 2019
Соблюдение правил перевозки детей проверяет ГИБДД в Псковской области 29 июля

Идет загрузка...