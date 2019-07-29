Четыре человека погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург – Псков

10:13, 29 июля 2019, ПАИ

28 июля в 12:00 в Ленинградской области на 135-километре трассы Санкт-Петербург – Псков водитель Mitsubishi Pajero Sport выехал на полосу встречного движения и врезался в Kia Sorento Prime. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

В аварии погибли 4 человека: водители и сидевшие на передних сиденьях пассажиры – мужчина и женщина.

В аварии пострадали еще два пассажира, которые в момент столкновения находились на задних сиденьях столкнувшихся машин. Один из них несовершеннолетний.

Как пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД Ленинградской области, сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.