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Общество

Самый невезучий авиарейс назван в России

В Санкт-Петербурге из аэропорта «Пулково» в Анталью (Турция) с двухчасовой задержкой вылетел самолёт, который успел попасть в аварию в аэропорту и «потерять» несколько пассажиров. Его уже признали самым невезучим рейсом, пишет «Фонтанка».

По данным издания, борт, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в 13:50, смог покинуть «Пулково» только после 16:00. По словам пассажиров, рейс F7 4129 был задержан по нескольким причинам. Вначале паспортный контроль не смогли пройти семь человек, которые уже успели сдать багаж. Потребовалось время на возврат багажа. После этого во время стыковки выдвижной трап поцарапал фюзеляж самолёта. Чтобы составить акт и выяснить, сможет ли борт лететь дальше, также ушло время. Несмотря на то, что повреждения не подтвердились, несколько человек отказались лететь на этом самолёте. Из-за этого сотрудникам авиакомпании снова пришлось заполнять бумаги и открывать багажный отсек.

После всех этих событий и двухчасового ожидания один из пассажиров закурил в туалете самолёта. Сотрудники авиакомпании были вынуждены обратиться в полицию и снять нарушителя с рейса.

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