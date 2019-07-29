Фестиваль активного отдыха «ДА!FEST» состоится 10 августа в Пскове

Фестиваль активного отдыха «ДА!FEST», посвященный спорту и здоровому образу жизни, состоится в Пскове в День физкультурника в субботу, 10 августа.



Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, только на один день с 12:00 до 17:00 площадка «Раздолье» превратится в праздничное пространство. У псковичей будет уникальная возможность бесплатно поучаствовать в групповых фитнес-тренировках под открытым небом. Инструкторы клуба «Планка Фитнес» представят легендарные групповые программы Les Mills – признанный во всем мире эталон фитнеса, вдохновляющий к успеху миллионы людей.



Фестиваль активного отдыха ДА!FEST - это в первую очередь семейный праздник. Приглашаем посетителей с детьми. Юные посетители найдут массу интересного на площадках детского центра «Без Предела»: симулятор «Дельтаплан», мастер-классы по конструированию из лего, химия и микроскопия и другие. В течение всего фестиваля будет работать скалодром и площадка «Панна-футбол».



Посетители площадки «Центр доктора Бубновского» смогут пройти профосмотр у врача ЛФК и позаботиться о своем теле - пройти сеансы массажа.

В «Раздолье» будут состоятся состязания по настольному теннису, футболу, компьютерному спорту, бегу и баскетболу. Гости фестиваля смогут поучаствовать в масштабном розыгрыше призов от «Простории». Подробности организаторы пока держат в секрете. Пока мы можем сказать, что приз будет очень весомым и стоящим. Чтобы не пропустить ничего важного, следите за новостями в официальной группе фестиваля https://vk.com/pskovdafest.

Организаторы семейного праздника: Спортивно-развлекательный парк «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Центр отдыха «Раздолье» (Псков, Ленинградское шоссе, 5-а)

Будет организована бесплатная доставка на автобусе в день мероприятия. Начало в 12:00. Вход свободный. Скажи «ДА!» активному отдыху и позитиву!