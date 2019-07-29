0
12:59
Андрей Яковлев стал руководителем ОЭЗ «Моглино»
12:57
Всероссийский форум молодых семей впервые пройдет в Псковской области
12:04
Эксперт: В Псковской области нет массовой гибели пчел
10:58
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
10:46
Жилой комплекс на берегу реки Великой в Пскове претендует на архитектурный «Оскар»
10:26
Фестиваль активного отдыха «ДА!FEST» состоится 10 августа в Пскове
09:31
Фестиваль рыбной ловли прошел в Пустошкинском районе
Еще новости
Общество

Фестиваль активного отдыха «ДА!FEST» состоится 10 августа в Пскове

 

Фестиваль активного отдыха «ДА!FEST», посвященный спорту и здоровому образу жизни, состоится в Пскове в День физкультурника в субботу, 10 августа. 

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, только на один день с 12:00 до 17:00 площадка «Раздолье» превратится в праздничное пространство. У псковичей будет уникальная возможность бесплатно поучаствовать в групповых фитнес-тренировках под открытым небом. Инструкторы клуба «Планка Фитнес» представят легендарные групповые программы Les Mills – признанный во всем мире эталон фитнеса, вдохновляющий к успеху миллионы людей. 

Фестиваль активного отдыха ДА!FEST - это в первую очередь семейный праздник. Приглашаем посетителей с детьми. Юные посетители найдут массу интересного на площадках детского центра «Без Предела»: симулятор «Дельтаплан», мастер-классы по конструированию из лего, химия и микроскопия и другие. В течение всего фестиваля будет работать скалодром и площадка «Панна-футбол». 

Посетители площадки «Центр доктора Бубновского» смогут пройти профосмотр у врача ЛФК и позаботиться о своем теле - пройти сеансы массажа.

В «Раздолье» будут состоятся состязания по настольному теннису, футболу, компьютерному спорту, бегу и баскетболу.  Гости фестиваля смогут поучаствовать в масштабном розыгрыше призов от «Простории». Подробности организаторы пока держат в секрете. Пока мы можем сказать, что приз будет очень весомым и стоящим. Чтобы не пропустить ничего важного, следите за новостями в официальной группе фестиваля https://vk.com/pskovdafest

Организаторы семейного праздника: Спортивно-развлекательный парк «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Центр отдыха «Раздолье» (Псков, Ленинградское шоссе, 5-а

Будет организована бесплатная доставка на автобусе в день мероприятия.  Начало в 12:00. Вход свободный. Скажи «ДА!» активному отдыху и позитиву!

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Яковлев стал руководителем ОЭЗ «Моглино»
29 июля 2019
Андрей Яковлев стал руководителем ОЭЗ «Моглино»
Всероссийский форум молодых семей впервые пройдет в Псковской области
29 июля 2019
Всероссийский форум молодых семей впервые пройдет в Псковской области
Эксперт: В Псковской области нет массовой гибели пчел
29 июля 2019
Эксперт: В Псковской области нет массовой гибели пчел
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
29 июля 2019
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
Жилой комплекс на берегу реки Великой в Пскове претендует на архитектурный «Оскар»
29 июля 2019
Жилой комплекс на берегу реки Великой в Пскове претендует на архитектурный «Оскар»
Фестиваль активного отдыха «ДА!FEST» состоится 10 августа в Пскове
29 июля 2019
Фестиваль активного отдыха «ДА!FEST» состоится 10 августа в Пскове
Фестиваль рыбной ловли прошел в Пустошкинском районе
29 июля 2019
Фестиваль рыбной ловли прошел в Пустошкинском районе
Соблюдение правил перевозки детей проверяет ГИБДД в Псковской области 29 июля
29 июля 2019
Соблюдение правил перевозки детей проверяет ГИБДД в Псковской области 29 июля

Идет загрузка...