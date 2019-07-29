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Общество

Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе

Фото пропавшего / "Жесть по-Псковски"

С 27 на 28 июля возле озера Тоболки в Гдовском районе пропал мужчина. Об этом его жена написала в сообществе «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте».

По словам женщины, муж сообщил друзьям, что пойдет на озеро искупаться, но больше его никто не видел. Она уже написала заявление в полицию, спасатели обыскали озеро, но ничего не нашли. Супруга пропавшего отметила, что никто из отдыхающих на озере ничего не видел и не слышал.

«Где можно найти кинолога с собакой, попробовать поискать, может след собака возьмет, может в лес ушел? Может, кто-то отдыхал там? Ничего не видели, не слышали?» - обратилась псковичка к пользователям социальной сети.

Супруга пропавшего подчеркнула, что ее муж был одет в пляжные шорты и футболку, без обуви, на нем также была кепка, которую обнаружили утром в воде у берега. Сейчас полиция продолжает поиски в озере, позже начнут искать на побережье.  

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