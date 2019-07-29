3-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Псковском районе

11:34, 29 июля 2019, ПАИ

3-летняя девочка получила ранения в ДТП с участием четырёх машин, которое произошло в Псковском районе на 9-м километре трассы Псков – Гдов 27 июля около 12:20. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, 36-летняя женщина-водитель Toyota RAV4 выбрала небезопасную дистанцию до ехавшего впереди автомобиля Opel Corsa, которым управляла 26-летняя девушка. В результате произошло столкновение. От удара Opel отбросило в ВАЗ-21154 под управлением 38-летнего мужчины. Затем ВАЗ-21154 столкнулся со двигавшимся перед ним автомобилем, за рулём которого сидел 37-летний мужчина. В ДТП пострадали водитель Opel Corsa и 3-летняя пассажирка Toyota RAV4.

В тот же день в 14:10 на автодороге Ямище – Нижельское в Куньинском районе 16-летний водитель мотоцикла ИЖ-Ю5 превысил скорость, нарушил правила расположения мотоцикла на проезжей части и встречного разъезда. В итоге мотоцикл столкнулся с автомобилем LADA-111730 под управлением 51-летнего мужчины. Пострадал водитель мотоцикла, которого отправили в больницу.

В 15:00 у дома № 85 на проспекте Гагарина в Великих Луках 30-летний водитель Ford Focus также выбрал небезопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Renault Duster и врезался в него. Пострадал в аварии 23-летний водитель Renault.

В 16:30 у дома № 124 на улице Инженерной в Пскове Nissan Qashqai под управлением 25-летнего молодого человека сбил 22-летнюю велосипедистку. Девушка получила травмы.

В 17:20 у дома № 49 на Крестовском шоссе в Пскове 36-летний водитель Chevrolet Aveo не пропустил Suzuki Jimny, которым управляла 52-летняя женщина. В ДТП пострадали водитель и 72-летняя пассажирка Suzuki.

В 22:45 на 19-м километре автодороги Неёлово - Кудина Гора - Печоры в Печорском районе 56-летний водитель ВАЗ-21113, поворачивая налево, не уступил дорогу велосипедисту. 22-летний ехавший на велосипеде молодой человек получил ранения.

В 23:20 на 40-м километре автодороги Пустошка - Себеж в Себежском районе 44-летний водитель Škoda Rapid превысил скорость и не справился с управлением. Из-за этого автомобиль съехал в правый кювет по ходу движения и опрокинулся через крышу. Пострадали двое пассажиров: 39-летний мужчина и 28-летняя девушка. В пресс-службе отметили, что водитель после ДТП выпил алкоголь.

28 июля в 9:00 на 2-м километре автодороги Цапелька- Жабенец в Стругокрасненском районе 24-летний водитель Suzuki Djebel не справился с управлением. Автомобиль съехал в левый по ходу движения кювет с последующим падением. Водитель получил травмы.

В тот же день в 10:45 на 3-м километре автодороги Опухлики - оздоровительный лагерь «Звездный» 43-летняя водитель Daewoo Matiz не справилась с управлением на повороте. Автомобиль съехал с проезжей части и врезался в дерево. Травмы в ДТП получили водитель, 21-летняя и 54-летняя пассажирки.

Других ДТП с пострадавшими за минувшие выходные на дорогах Псковской области не зарегистрировали.