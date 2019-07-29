Установка детских и спортплощадок началась в Пскове

13:56, 29 июля 2019, ПАИ

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Пскове приступили к установке 13 детских и 3 спортивных площадок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Несколько детских площадок уже установлены у домов № 126 на улице Леона Поземского, №№ 3, 5, 7 на улице Металлистов, №№ 9, 11 на улице Генерала Маргелова, №9/2 на улице Шелгунова. В пресс-службе отметили, что общая стоимость работ составила более 2,3 млн рублей.

Также детские площадки поставили у домов №4 на улице Западной, №4 на улице Рокоссовского, №13 на улице 1-й Проселочной, №73 на Рижском проспекте. Сумма денежных средств, выделенных по программе на эти объекты, составляет около 2,6 млн рублей. На 600 тысяч рублей обустроят детскую игровую площадку у домов №14 и 16 на улице Инженерной.

В этом же году планируется установка детской площадки у домов №№ 5, 5а на улице Новоселов. В ближайшее время будет размещен аукцион на определение подрядчика. Подобные детские комплексы появятся на улице Звездной, 18, на Рижском проспекте, 75 и Юбилейной, 65.

В пресс-службе рассказали, что игровой комплекс будет состоять из горки, качели, карусели-велотренажера, качалки-балансира, песочного дворика, панно-головоломки, турников. Украсят комплексы малыми архитектурными формами.

Также детский игровой комплекс установят в рамках благоустройства общественной территории возле детского сада «Кораблик». Там оборудуют спортивную площадку. Общая стоимость объекта составит 2,3 млн рублей. Срок окончания работ - до 3 сентября. Спортплощакди поставят в «Аллее ветеранов» и на улице Доставалова, 1.

Средства на проведение работ выделены из бюджетов разного уровня в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда», добавили в пресс-службе.