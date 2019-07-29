40 аккумуляторов украли два жителя Смоленска с вышки сотовой связи в Псковской области

11:55, 29 июля 2019, ПАИ

40 аккумуляторов украли два жителя Смоленска с вышки сотовой связи в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД России.

Ночью 27 июля двое смолян в возрасте 34 и 36 лет на 439-м километре автодороги Москва - Балтия в Куньинском районе с одной из вышек сотовой связи сняли 40 резервных аккумуляторов весом по 22 килограмма. Источники электроэнергии преступники сложили в свои легковые автомобили.

Полицейским удалось задержать подозреваемых по «горячим следам» рядом с местом происшествия. По факту кражи следователи возбудили уголовное дело. Аккумуляторы правоохранители изъяли.

Мужчины уже дали признательные показания. Сейчас проверяется их причастность к совершению других преступлений.