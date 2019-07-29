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Общество

Мемориал к 75-летию освобождения Красногородского района отреставрировал Великолукский агрохолдинг

Воинский мемориал к 75-летию освобождения Красногородского района от немецко-фашистских захватчиков отреставрировали и благоустроили представители Великолукского агропромышленного холдинга, которые занимаются восстановлением воинских захоронений и мемориалов времен Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

Мемориал был воздвигнут в июле 1944 года. Последний раз реставрационные работы проводились здесь в 1980 году. В двух братских могилах мемориала захоронен 671 красноармеец.

Представители Великолукского агропромышленного холдинга отметили, что большинство воинских захоронений и мемориалов были воздвигнуты в военные и послевоенные годы и за это время частично или полностью разрушились. Своей одной из главных задач они видят сохранение памяти о подвиге народа, приобщение молодёжи к важным историческим событиям России и выражение благодарности ветеранам за мирное небо над головой.

555-ю годовщину со дня основания поселка и 75-летие освобождения района от немецко-фашистских захватчиков в Красногородске отмечали 20 июля. В день этих памятных дат ветераны Великой Отечественной войны, жителей района и представители власти торжественно прошли к военному мемориалу, возложили цветы и почтили память воинов, павших в боях на территории Красногородского района.

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