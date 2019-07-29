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Общество

О возможных беспорядках в Париже 3 августа предупреждает МИД РФ

РИА Новости / © Stephane Mahe

Министерство иностранных дел России предупреждает о массовых беспорядках в Париже, которые возможны 3 августа в связи с проведением очередной акции протеста движения «Желтые жилеты». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Департамент Ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

В сообщении говорится, что в 9:00 (10:00 по Москве) на Елисейских полях пройдет манифестация движения «Желтые жилеты». «Повышенные меры безопасности, перекрытие дорог, возможны уличные беспорядки», - добавили в МИДе.

Протесты начались во Франции 17 ноября 2018 года. Сначала они проходили против повышения цен на бензин, поэтому униформой протестантов стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция собрала на улицах 282 тысячи человек. С начала января 2019 года протесты проходят по выходным.

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