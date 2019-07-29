Анонимные электронные платежи запретят в России

13:53, 29 июля 2019, ПАИ

Совет Федерации одобрил поправки в закон о национальной платежной системе, которые запрещают анонимно пополнять электронные кошельки, сообщает РБК.

По данным издания, новые ограничения коснутся систем «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», PayPal, WebMoney и других аналогичных онлайн-кошельков.

Теперь пользователям разрешат пополнять свой счёт только после идентификации личности. Причём вносить деньги на кошелёк можно будет только через банковский счет. Таким образом, в России исчезнет возможность пополнения наличными кошельков через платежные терминалы.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, подобные кошельки могут использоваться для финансирования терроризма или способствуют распространению наркотиков. А нововведения позволят не только устанавливать личность плательщиков, но и отслеживать подозрительные операции.

В то же время участники рынка раскритиковали предложенный законопроект. В ассоциации участников рынка электронных денег отметили, что это негативно скажется на доходах компаний и развитии подобных систем. При этом специалисты подчеркнули, что все анонимные онлайн-платежи минимизируются жесткими лимитами и невозможностью вывода средств за рубеж: на электронном кошельке не может лежать более 15 тысяч рублей, а общая сумма операций ограничена 40 тысячами рублей в месяц.