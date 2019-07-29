Дрифт-шоу при поддержке администрации региона состоится 3 и 4 августа в Пскове

14:37, 29 июля 2019, ПАИ

3 и 4 августа в Пскове на площадке возле нового торгового комплекса Fjord Plaza состоится «Авто Дрифт Шоу». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Ожидается, что в турнире примут участие 300 водителей. В частности, в регион приедут дрифтеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Прибалтики. В рамках шоу пройдут показательные выступления по автозвуку, выставка ретро-автомобилей и тюнинг-проектов.

Прямая трансляция будут вести на установленном на стене торгово-развлекательного комплекса экране. Организаторы уже отметили удобство новой площадки как для зрителей, так и для участников. По их словам, на ней проще обеспечивать безопасность спортивного шоу.

Администрация Псковской области окажет поддержку авто-шоу. Организатор мероприятия Денис Грохотнев отметил, что раньше дрифт-шоу проводили около многоквартирных домов, на парковках, местные жители были недовольны.

«Благодаря участию областных властей мы нашли компромиссное решение и можем легально и спокойно для всех заниматься тем, что мы любим, дарить радость владения автомобилем и участникам, и зрителям. У дрифтинга в нашем регионе, я уверен, есть будущее. Мы и Администрация области будем работать в этом направлении», - добавил Денис Грохотнев.

Также сообщается, что часть прибыли от продажи билетов пойдет на благотворительность.