0
17:22
На базе Театрально-концертной дирекции Псковской области планируют создать отдел фестивалей
17:06
Вера Емельянова: Псков может стать фестивальной столицей России
16:55
Михаил Ведерников о Ганзе-2019: Все мероприятия культурной программы прошли на высоком организационном уровне
15:40
Мужчина на кухне – 3.0. № 16. Спагетти по-домашнему с курицей от Константина Тищенко
15:25
Премьера спектакля по пьесе митрополита Псковского и Порховского Тихона прошла в Крыму
15:13
Итоги восстановительных работ в имении Строгановых в Волышово подвел НПЦ по охране памятников
14:51
Выдача «Подарков для новорожденных» началась в Псковской области
Еще новости
Общество

Дрифт-шоу при поддержке администрации региона состоится 3 и 4 августа в Пскове

3 и 4 августа в Пскове на площадке возле нового торгового комплекса Fjord Plaza состоится «Авто Дрифт Шоу». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.  

Ожидается, что в турнире примут участие 300 водителей. В частности, в регион приедут дрифтеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Прибалтики. В рамках шоу пройдут показательные выступления по автозвуку, выставка ретро-автомобилей и тюнинг-проектов.

Прямая трансляция будут вести на установленном на стене торгово-развлекательного комплекса экране. Организаторы уже отметили удобство новой площадки как для зрителей, так и для участников. По их словам, на ней проще обеспечивать безопасность спортивного шоу.

Администрация Псковской области окажет поддержку авто-шоу. Организатор мероприятия Денис Грохотнев отметил, что раньше дрифт-шоу проводили около многоквартирных домов, на парковках, местные жители были недовольны.

«Благодаря участию областных властей мы нашли компромиссное решение и можем легально и спокойно для всех заниматься тем, что мы любим, дарить радость владения автомобилем и участникам, и зрителям. У дрифтинга в нашем регионе, я уверен, есть будущее. Мы и Администрация области будем работать в этом направлении», - добавил Денис Грохотнев.

Также сообщается, что часть прибыли от продажи билетов пойдет на благотворительность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На базе Театрально-концертной дирекции Псковской области планируют создать отдел фестивалей
29 июля 2019
На базе Театрально-концертной дирекции Псковской области планируют создать отдел фестивалей
Вера Емельянова: Псков может стать фестивальной столицей России
29 июля 2019
Вера Емельянова: Псков может стать фестивальной столицей России
Михаил Ведерников о Ганзе-2019: Все мероприятия культурной программы прошли на высоком организационном уровне
29 июля 2019
Михаил Ведерников о Ганзе-2019: Все мероприятия культурной программы прошли на высоком организационном уровне
Премьера спектакля по пьесе митрополита Псковского и Порховского Тихона прошла в Крыму
29 июля 2019
Премьера спектакля по пьесе митрополита Псковского и Порховского Тихона прошла в Крыму
Итоги восстановительных работ в имении Строгановых в Волышово подвел НПЦ по охране памятников
29 июля 2019
Итоги восстановительных работ в имении Строгановых в Волышово подвел НПЦ по охране памятников
Выдача «Подарков для новорожденных» началась в Псковской области
29 июля 2019
Выдача «Подарков для новорожденных» началась в Псковской области
Божена Рынска сломала руку в Псковской области
29 июля 2019
Божена Рынска сломала руку в Псковской области
Андрей Яковлев стал руководителем ОЭЗ «Моглино»
29 июля 2019
Андрей Яковлев стал руководителем ОЭЗ «Моглино»

Идет загрузка...