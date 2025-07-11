Часть улицы Николая Васильева закроют в Пскове
Временное прекращение движения вводится 14 июля с 00:00 до 04:00 на улице Николая Васильева в районе железнодорожного переезда в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Ограничение связано с проведением работ по ремонту железнодорожного переезда на участке «269-й км станции Любятово».
Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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