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Общество

Часть улицы Николая Васильева закроют в Пскове

Временное прекращение движения вводится 14 июля с 00:00 до 04:00 на улице Николая Васильева в районе железнодорожного переезда в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Фото: ПАИ

Ограничение связано с проведением работ по ремонту железнодорожного переезда на участке «269-й км станции Любятово».

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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