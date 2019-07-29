Беговой фестиваль «Гвардейская битва» пройдёт в Псковской области 24 августа

14:54, 29 июля 2019, ПАИ

24 августа на полигоне 76-й десантно-штурмовой дивизии в Псковском районе состоится беговой фестиваль «Гвардейская битва на кубок губернатора — 2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационно-туристском центре Псковской области.

Гонка с препятствиями будет проходить на пяти дистанциях: 1, 2, 3, 5 и 10 километров. В соревнованиях могут принять участие любители бега 2012 года рождения и старше.

На дистанции 1 километр будут соревноваться мальчики и девочки от 7 до 10 лет (лимит 70 человек), на дистанции 2 километра — мальчики и девочки от 11 до 13 лет (лимит 70 человек), на дистанции 3 километра — мальчики и девочки от 14 до 15 лет (лимит 70 человек), на дистанции 5 километров — мужчины и женщины от 16 лет и старше (лимит 140 человек), на дистанции 10 километров — мужчины и женщины от 18 лет и старше (лимит 140 человек). Возраст участников определяется по году рождения.

К участию в забеге на 10 километров допускаются спортсмены России и зарубежья, достигшие на день старта 18-летнего возраста, имеющие необходимую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний к бегу. А на старт забега на 5 километров допускаются спортсмены России и зарубежья, достигшие на день старта 16-летнего возраста, имеющие необходимую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний к бегу.

Участие в соревнованиях бесплатное. Каждый участник получит медаль. Старт и финиш на территории полигона. Выдача стартовых номеров будет производиться 24 августа с 8:00 до 11:00. Время старта — 12:00. Однако организаторы мероприятия отмечают, что километраж, даты и время старта могут меняться на усмотрение организаторов.

Соревнования проводятся с целью пропаганды физической культуры и спорта среди населения Псковской области, привлечения жителей региона к активному занятию спортом и оздоровительному отдыху, развитию и повышению уровня спортивного мастерства среди любителей бега России.

Прием заявок на соревнования прекращается за 3 дня до их старта. Заявки спортсменов принимаются ЗДЕСЬ. Фоторепортаж с соревнований прошлого года смотрите ЗДЕСЬ.