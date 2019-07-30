Тюнинг автомобилей: Актуальные предложения в Пскове

19:58, 30 июля 2019, ПАИ

Псковская область традиционно входит в ТОП-10 субъектов Российской Федерации по количеству автомобилей. В рейтинге текущего года регион занимает шестую строчку с показателем в 362 автомобиля на тысячу человек. Другими словами, каждый третий житель Псковской области владеет собственной машиной.

В итоге почти в каждом дворе у многоэтажных домов стоит под сотню машин, среди которых непременно будут штук 10 синих «Логанов», серых «Поло», красных «Приор», белых «Лачетти», чёрных «Рио» и так далее. Конечно же в этой толпе «близнецов» автовладельцам хочется выделяться. Тогда в ход идут обвесы, спойлеры, воздухозаборники, спортивные сиденья, низкопрофильная резина, новая краска необычного оттенка, а некоторые берутся и за изменение технических характеристик автомобиля, дорабатывая двигатель, меняя подвеску или трансмиссию.

Псковское агентство информации изучило предложения магазинов, салонов и автомастерских Пскова, которые помогут не только придать индивидуальность любому автомобилю, но и провести ремонт или просто обновить некоторые детали.

Магазин «Псковшина»

Каждый автовладелец желает придать своему «железному коню» индивидуальный облик, иногда классический, иногда спортивный. В основном, самый первый шаг – выбор колес.

Хорошая резина, красивые диски — это, наверное, самый простой способ без особых трудозатрат выделить свой автомобиль в потоке.

Главное в этом стремлении не забыть про несколько моментов, которые на первый взгляд не важны, но могут в дальнейшем омрачить всю радость от приобретения новых колес.

В этом вопросе вам всегда готовы помочь менеджеры компании «Псковшина».

Компания существует с 1999 года. В настоящее время – это динамично развивающееся предприятие по продаже автошин (легковых, грузовых, шин для спец и сельхоз техники), колесных дисков, аккумуляторных батарей, автокамер, сопутствующих товаров.

Итак, ниже мы перечислим основные моменты, на которые нужно обратить внимание.

Больше не всегда лучше. Существует «правило» брать колеса большим диаметром, они будут лучше смотреться в арках автомобиля, машина приобретет интересный внешний вид и так далее. Так вот это не всегда верно. Есть определенные правила выбора шин и дисков на автомобиль.

Основное, и самое простое, соблюдайте размерность в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Как правило в них указано несколько размеров, выбирайте себе подходящий.

Если же есть желание выйти за рамки, то нужно руководствоваться следующими этапами:

- узнать штатный размер из руководства по эксплуатации. Очень важно проследить, чтобы максимальный диаметр диска в сумме с шиной не превышал максимального размера, заложенного заводом, чтобы исключить проблемы, связанные с касанием шин большего размера элементов подвески и колесных арок.

- рассчитать путь, который проделывает колесо за один оборот (AU).

- подобрать нужную размерность шин, исходя из полученных данных. При этом не надо забывать, что параметр AU не должен быть более 1,5% в большую и 2,5% в меньшую сторону.

Пример: штатный размер 195/65r15, значит приемлемый вариант 255/40r17



Фото: Магазин "Псковшина"



Фото: Магазин "Псковшина"



Фото: Магазин "Псковшина"





Самое важное то, что плюсы от тюнинга колёс (улучшенная управляемость, лучший вид, небольшое сокращение тормозного пути), могут запросто перекрыть минусы (снижение устойчивости к аквапланированию, рост нагрузки на подвеску, снижение комфорта, и так далее).

Компания «Псковшина» поможет сделать выбор так, чтобы у вас были только плюсы от покупки новых колес.

В магазине «Псковшина» имеется значительный ассортимент литых дисков КиК (K&K), СКАД, iFree различных размеров.

Данные производители литых колесных дисков являются одними из самых крупных на территории России. Многолетний опыт работы, высокотехнологичное оборудование и гибкость стратегических решений позволяют им быть лидерами отрасли. Все диски отвечают государственным стандартам, что подтверждено сертификатами соответствия.

В ассортименте магазина можно выбрать диски как разнообразные по стилю (от классического до спортивного), так и по цветовому решению. Широкий выбор размеров позволит подобрать нужный вариант на любой автомобиль.

Для удобства покупки в магазине действуют постоянные акции:

- покупка шин и дисков в рассрочку на 6 месяцев без переплаты.

- для легковых автомобилей бесплатный шиномонтаж при покупке шин или дисков, а для легкового коммерческого транспорта - скидка 50%

Адрес магазина «Псковшина»: Псков, улица Ижорского батальона, 4

Телефон +7 (8112) 75-90-73.

График работы магазина: понедельник-пятница с 8:30 до 19:00, суббота-воскресенье с 9:00 до 17:00.

График работы шиномонтажа: ежедневно с 8:30 до 19:30.

Сайт pskovshina.ru

Магазин «Хамелеон»

Как сделать так, чтобы на ваш автомобиль все обращали внимание? В первую очередь, конечно, выкрасить его в какой-нибудь яркий или необычный цвет. А знаете, где можно найти автокраски всех цветов и оттенков? В магазине «Хамелеон».

Здесь на площади в 360 квадратных метров представлен огромный ассортимент не только эмалей, но и всего, что связано с покраской автомобиля, начиная от шпаклёвок, грунтовок и защитных полиролей, заканчивая инструментами для их нанесения.

В магазине готовы подобрать любой сложный цвет вплоть до «хамелеона» и предложить глянцевое покрытие, полуматовое или матовое. А благодаря лаборатории по компьютерному подбору автоэмалей, где из высококачественных голландских компонентов специалисты «Хамелеона» по крупицам собирают цветовую рецептуру финишного покрытия, удаётся добиться максимально точного попадания в любой оттенок.



Фото: Магазин "Хамелеон"



Фото: Магазин "Хамелеон"



Фото: Магазин "Хамелеон"



Фото: Магазин "Хамелеон"



Фото: Магазин "Хамелеон"



Фото: Магазин "Хамелеон"



Фото: Магазин "Хамелеон"



Фото: Магазин "Хамелеон"



Фото: Магазин "Хамелеон"



Фото: Магазин "Хамелеон"



Фото: Магазин "Хамелеон"



Фото: Магазин "Хамелеон"



Фото: Магазин "Хамелеон"



Фото: Магазин "Хамелеон"



Фото: Магазин "Хамелеон"



Фото: Магазин "Хамелеон"































В случае, если всё же понадобилось что-то сверх эксклюзивное, это всегда можно заказать: магазин доставит необходимый продукт в течение 3-5 дней.



Фото: Магазин "Хамелеон"



Фото: Магазин "Хамелеон"



Фото: Магазин "Хамелеон"



Фото: Магазин "Хамелеон"



Фото: Магазин "Хамелеон"









Знают в «Хамелеоне» и о предпочтениях псковичей. Чаще всего автомобилисты выбирают серебристый металлик. На втором месте по популярности находятся перламутр и чёрный металлик, а третье - делят истинно синий цвет, его производные и красный перламутр. «Хамелеон» же пока не столь востребован, хотя автомобиль с таким покрытием точно будет выделяться в потоке. Пока только один пскович решился выкрасить свою машину в такой необычный цвет, он выбрал эмаль, переливающуюся из синего цвета в зелёный, из зелёного - в жёлтый, а из жёлтого - в фиолетовый.

Среди финишных покрытий наибольшим спросом пользуется защитный состав «Раптор». Это, как отмечают в «Хамелеоне», - покрытие высокой прочности, которое защитит автомобиль от сколов, царапин, а ещё и придаст индивидуальный внешний вид.

Говоря о ценах на представленный товар, в магазине уверяют, что в каждом сегменте готовы подобрать продукт и для тех, кто хочет «дорого и красиво», и для тех, кто предпочитает «бюджетно, но качественно».

Кроме того, для постоянных клиентов у «Хамелеона» разработана система скидок, а также ежемесячно проводятся акции, когда нужный товар можно приобрести ощутимо дешевле.

Адрес магазина «Хамелеон»: улица Травяная, 3.

Телефон +7 (965) 812-26-26

График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, суббота-воскресение с 10:00 до 16:00.

Сайт http://www.pskov-snab.ru

Страница в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/chamaeleon_pskov

Автоателье «ВЕС»

Для любого автовладельца важен не только внешний вид автомобиля, но и то, насколько удобен и красив салон. Автоателье «ВЕС» готово преобразить салон любой машины и воплотить любые идеи её владельца.

Компания занимается перетяжкой салона, сидений, дверных карт, вставок, заменой кожаной отделки руля и рычага переключения передач, восстановлением поролона на креслах, пошивкой подушечек под шею, монтажом шумоизоляции салона.



Фото: Автоателье "ВЕС"



Фото: Автоателье "ВЕС"



Фото: Автоателье "ВЕС"



Фото: Автоателье "ВЕС"



Фото: Автоателье "ВЕС"



Фото: Автоателье "ВЕС"











Здесь работают со всеми существующими автомобильными тканями, с эко-кожей, с алькантарой (искусственная замша) самых разных производителей. Спросом у псковичей, особенно семей с маленькими детьми, рассказывают в автоателье, пользуется эко-кожа, которая позволяет не ехать в химчистку после каждого пролитого ребёнком стакана сока, а легко убрать загрязнение влажной салфеткой.



Фото: Автоателье "ВЕС"



Фото: Автоателье "ВЕС"



Фото: Автоателье "ВЕС"



Фото: Автоателье "ВЕС"







Мастера «ВЕСа» готовы не просто обновить салон вашего автомобиля, а сделать его особенным. Изюминкой могут стать отстрочка или декоративные элементы по эскизу заказчика. А могут здесь и полностью повторить заводскую отделку вплоть до вышивки марки автомобиля на подголовниках кресел.

Одним из самых непростых заказов, вспоминают в автоателье, было восстановление и перетяжка диванов для старой «Волги», владелец которой хотел непременно каретную стяжку в отделке сидений. Мастера с этой задачей, конечно же, справились!

Что ещё важно, решившись на замену обшивки кресел, вы не останетесь без автомобиля. Во-первых, перетяжку в «ВЕСе» могут делать постепенно: сначала - передние сиденья, затем – задние. А во-вторых, на время здесь готовы установить универсальное сиденье вместо снятого для обновления. В целом изготовление новых чехлов и перетяжка всех сидений займут около недели.

Что касается стоимости работ, то зависит она от выбранного материала. Например, перетяжка всех кресел эко-кожей или тканью будет стоить от 25 тысяч рублей, аналогом натуральной кожи – от 35 тысяч.



Фото: Автоателье "ВЕС"



Фото: Автоателье "ВЕС"



Фото: Автоателье "ВЕС"





А можно заказать и просто чехлы – «ВЕС» является официальным дилером в Пскове компании «Автопилот». Автоателье не просто привезёт выбранные модели под заказ, но и установит их.



Фото: Автоателье "ВЕС"



Фото: Автоателье "ВЕС"



Есть особое предложение у «ВЕСа» для байкеров: специалисты готовы как заменить покрытие сиденья мотоцикла, так и придать ему новую форму, отвечающую потребностям конкретного водителя. В автоателье уверяют, что такая опция пользуется спросом.

Кстати, обновить здесь готовы не только сиденья автомобилей и мотоциклов, могут перетянуть и офисные кресла, и уютные домашние диваны. А ещё в «ВЕСе» можно заказать стеновую панель, например, с каретной стяжкой. Не часто, но и такие заказы у мастеров случаются.



Фото: Автоателье "ВЕС"



Фото: Автоателье "ВЕС"



Ещё одно направление работы автоателье – это пошив автомобильных ковриков из материала ЭВА. Такой коврик будет изготовлен конкретно под ваш автомобиль, а не под некую усреднённую модель, как резиновые покрытия из магазина. Это позволяет защитить от грязи и воды максимальную площадь войлочной обивки пола в салоне. Под пятку водителя на таких ковриках монтируют металлическую вставку, что значительно увеличивает срок их службы. Изготовление и монтаж комплекта покрытия обойдётся всего от 2 тыс. 700 рублей.

Если же потребности в преображении салона автомобиля пока нет, то привести его в порядок хотя бы раз в сезон точно не помешает: в автоателье «ВЕС» можно заказать комплексную химчистку.

Адрес автоателье «ВЕС»: КИГ 90 «Кристалл» на улице Маргелова.

Телефон +7 (953) 239-21-20

График работы: понедельник-пятница с 9:30 до 17:00.

Сайт http://avtoatele60.ru

Страница в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club79586734

Магазин «РеГИОн 60»

20 лет в Пскове работает сеть магазинов автозапчастей «РеГИОн 60». Здесь можно приобрести любые запчасти как для тюнинга, так и для ремонта автомобиля: в наличии 90 тысяч разнообразных деталей для иномарок, 80 тысяч – для отечественных автомобилей, 30 тысяч наименований сопутствующих товаров.

Что важно – в «РеГИОне 60» в наличии огромный выбор запчастей – от фильтров до крупных узлов вроде двигателей. Причём найти здесь необходимый элемент смогут владельцы автомобилей любых марок, а для отечественных машин «Лада» в магазинах сети всегда имеются все существующие запчасти.

Для тех, кто всё же не смог обнаружить нужную деталь, или требуется какой-то редкий элемент, действует система заказа. А поскольку поставки товара в магазины происходят ежедневно, то срок ожидания запчасти будет от одного дня.

«РеГИОн 60» работает только напрямую с поставщиками, поэтому цены на запчасти для конечного потребителя здесь всегда выгодные. А кроме того, наряду с оригинальными деталями, магазин предлагает более дешёвые аналоги.

С недавнего времени компания стала официальным представителем в Пскове петербургской фирмы «ЕвроАвто», которая занимается продажей бывших в употреблении запчастей. Так что теперь псковские автомобилисты могут сэкономить, но при этом получить оригинальную запчасть.



Фото: Магазин "РеГИОн 60"



Фото: Магазин "РеГИОн 60"



Фото: Магазин "РеГИОн 60"



Фото: Магазин "РеГИОн 60"



Фото: Магазин "РеГИОн 60"



Фото: Магазин "РеГИОн 60"



Фото: Магазин "РеГИОн 60"



Фото: Магазин "РеГИОн 60"



Фото: Магазин "РеГИОн 60"



Фото: Магазин "РеГИОн 60"



Фото: Магазин "РеГИОн 60"



Фото: Магазин "РеГИОн 60"























Ещё один партнёр «РеГИОна 60» - фирма «ИЖ-техно», которая как раз специализируется на деталях для тюнинга, они позволят улучшить ходовые качества автомобиля, доработать двигатель, да и вообще собрать настоящий вездеход на основе полноприводного автомобиля.

В магазинах сети действует система скидок для постоянных клиентов, среди которых, например, все крупнейшие автомастерские Пскова. Кроме того, «РеГИОн 60» регулярно проводит розыгрыши призов в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Адреса магазинов сети «РеГИОн 60»:

-улица Льва Толстого, 3, телефон +7 (953) 246-60-60;

-улица Вокзальная, 36, телефоны 66-30-93 (для запчастей на автомобили ВАЗ) и 66-00-60 (для запчастей на иномарки);

-улица Инженерная, 108/62, телефон +7 (953) 241-60-60.

Сайт www.region60rus.ru

Страница в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/region60rus

Кузовной цех «МАЛЯРКА»

Любые улучшения в автомобиле невозможны без приведения в порядок лакокрасочного покрытия!

Кузовной цех «МАЛЯРКА» начал свою работу в Пскове весной 2018 года, но уже успел зарекомендовать себя как место, где профессионалы знают своё дело и клиенты получают отличный результат.

Просторные боксы с высокими потолками и современное оборудование позволяют творить чудеса с любой техникой – автомобилями, микроавтобусами, тягачами фур и даже яхтами.



Фото: Кузовной цех "МАЛЯРКА"



Фото: Кузовной цех "МАЛЯРКА"



Фото: Кузовной цех "МАЛЯРКА"



Фото: Кузовной цех "МАЛЯРКА"



Фото: Кузовной цех "МАЛЯРКА"



Фото: Кузовной цех "МАЛЯРКА"



Фото: Кузовной цех "МАЛЯРКА"



Фото: Кузовной цех "МАЛЯРКА"



Фото: Кузовной цех "МАЛЯРКА"



Фото: Кузовной цех "МАЛЯРКА"



Фото: Кузовной цех "МАЛЯРКА"



Фото: Кузовной цех "МАЛЯРКА"



Фото: Кузовной цех "МАЛЯРКА"



Фото: Кузовной цех "МАЛЯРКА"



Фото: Кузовной цех "МАЛЯРКА"



Фото: Кузовной цех "МАЛЯРКА"































Помятые крылья, двери, капоты, прогнившие пороги и арки, автомобили после ДТП или запущенной эксплуатации с армией жучков по кузову – всё принимается в работу.

В распоряжении «МАЛЯРКИ» имеются:

- платформенный стапель SIVER E для профессионального вытягивания кузова любого транспортного средства;

- телескопическая линейка WURTH - используется для точного восстановления геометрии кузова;

- сушильная камера – в которой краска и лак высохнут без единой пылинки.

Специалисты «МАЛЯРКИ» рихтуют, красят, полируют и возвращают ваше транспортное средство в лучшем виде!



Фото: Кузовной цех "МАЛЯРКА"



Фото: Кузовной цех "МАЛЯРКА"



Фото: Кузовной цех "МАЛЯРКА"





Может вам повезёт, и вас встретит внештатный сотрудник «МАЛЯРКИ» кот Кардан. Он любит встречать и провожать клиентов, наблюдать за технологическим процессом и ... есть котлеты.

Звоните, пишите, не стесняйтесь, ребята отвечают на все вопросы в группе социальной сети «ВКонтакте». Там же работает предварительная запись на кузовные и лакокрасочные работы.

Найти «МАЛЯРКУ» легко – КИГ «РЕМОБИЛЬ» 28-ой ряд (4, 5 и 6 боксы).

Адрес кузовного цеха: Гаражный проезд, 20.

Телефоны +7 (921) 210-09-90 и (8112) 290-280 (с 9:00 до 19:00 с понедельника по пятницу) «Звоните дольше! В цеху шумно», - предупреждают в «МАЛЯРКЕ».

Страница в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/malyarka60

TSKa servise

TSKa servise – это специализированный центр по ремонту выхлопных систем автомобилей.



Фото: TSKa servise



Фото: TSKa servise



Фото: TSKa servise





Его специалисты всегда готовы оказать профессиональную консультацию по ремонту глушителей, произвести установку, замену или ремонт выхлопной системы, заменить глушители, гофры, резонаторы, катализаторы и пламегасители. Также в центре выполняют тюнинг выхлопной системы, изготавливают и устанавливают коллекторы настроенного выхлопа 4-2-1, 4-1.



Фото: TSKa servise



Фото: TSKa servise



Фото: TSKa servise



Фото: TSKa servise



Фото: TSKa servise



Фото: TSKa servise



Фото: TSKa servise



Фото: TSKa servise



Фото: TSKa servise



Фото: TSKa servise



Фото: TSKa servise



Фото: TSKa servise



Фото: TSKa servise



Фото: TSKa servise



Фото: TSKa servise



Фото: TSKa servise































Здесь предлагают:

- изготовление новых элементов систем выхлопа автомобилей, чип-тюнинг;

- ремонт/замена труб, фланцев, гофр, банок резонаторов и глушителей;

- тюнинг систем выхлопа автомобилей, расчет и разработку индивидуальных проектов, разводка на две стороны, установка насадок;

- замену катализаторов, установку пламегасителей.



Фото: TSKa servise



Фото: TSKa servise



Фото: TSKa servise





В наличии у TSKa servise имеются абсолютно все элементы выхлопных систем на автомобили отечественного производства, для иномарок здесь также большой выбор необходимых запчастей. В центре имеются в наличии и на заказ выхлопные системы высокого качества MG-RACE.



Фото: TSKa servise



Фото: TSKa servise



Фото: TSKa servise





Адрес сервиса: улица Николая Васильева, 108 (микрорайон Любятово, конечная остановка автобуса №14).

Запись на ремонт по телефонам + 7 (906) 222-83-49, 610-645.

График работы: понедельник-пятница с 9:30 до 18:30, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, суббота с 10:00 до 16:00.

Страница в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/tskapskov

Недавно TSKa servise открыл новый автосервис On The DAM Parts.

В нём предлагают:

- ремонт автомобилей;

- плановое ТО;

- ремонт тормозной, ходовой, выхлопных систем;

- компьютерную диагностику;

- установку дополнительного оборудования: сигнализации, парктроника, прицепного устройства, ксенона, автозвука;

- ремонт и обслуживание тормозных и выхлопных систем;

- ремонт ходовой части и рулевого механизма автомобиля;

- химчистку салона.

Кроме того, в автомастерской On The DAM Parts бесплатно проведут диагностику ходовой части.

В новом автосервисе уверяют, что готовы предложить автозапчасти как оригинальные, так и аналоги по самой низкой цене и доставить их бесплатно в границах Пскова, возможна и доставка по области. Там гарантируют полный ассортимент запчастей: от щёток стеклоочистителя (дворников), фильтров, масел, колодок, до кузовного железа, коробок передач и так далее. А также предлагают комплекты для прохождения техосмотра: масло, фильтр масляный, воздушный, салонный, колодки, свечи, ремни ГРМ, ролики, лампочки, дворники и многое другое.

Адрес сервиса: улица Советской Армии, 64в.

Телефоны +7(921)217-16-33, +7(911)353-93-61 и +7(811)222-00-20.

Страница в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/onthedam

Важно знать

Конечно, говорить о тюнинге автомобилей и не вспомнить о законодательстве, никак нельзя. Ведь даже при смене цвета машины необходимо в 10-дневный срок обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции, чтобы внести изменения в документы. Эти же 10 дней отводятся и на внесение в бумаги информации о замене номерных агрегатов или «возникновении иных обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных».

Всем, кто приступает к каким-либо переделкам автомобиля, следует изучить «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», утверждённые Правительством в 1993 году. Этот документ гласит, что эксплуатация транспортного средства, в конструкцию которого внесены изменения без разрешения ГИБДД, запрещена. В данном случае под изменением понимается исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного автомобиля составных частей и предметов оборудования.

Однако здесь следует сделать оговорку: сейчас заводы-изготовители выпускают несколько модификаций одного и того же автомобиля в пределах полученного Одобрения типа транспортного средства. На такие машины можно устанавливать оборудование, которое прописано в Одобрении без согласования с ГИБДД. К примеру, если автомобиль был без противотуманных фар, но его конструкцией они предусмотрены, то без разрешения Госавтоинспекции противотуманки можно поставить, однако лишь те, которые прошли проверку соответствия в составе этого транспортного средства. Установка противотуманных фар с другого автомобиля будет являться внесением изменений в конструкцию и тут уже без ГИБДД никак.

Это же касается и других элементов, таких как выносной воздухозаборник – шноркель, спойлеры, и различного рода обвесы, или установки сидений от другого автомобиля.

В пылу «улучшения» своего автомобиля его можно настолько изменить, что он не будет иметь ничего общего с первоначальным вариантом. Это стоит учитывать и при серьёзных изменениях заранее обратиться в Госавтоинспекцию за разрешением. Таков новый Порядок внесения изменений в конструкцию транспортного средства, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 6 апреля текущего года.

Также важно знать технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который запрещает внесение изменений в выпускную систему отработанных газов автомобиля. За это нарушение предусмотрено наказание в виде предупреждения или административного штрафа в 500 рублей. При этом хозяину автомобиля будет вынесено требование о прекращении эксплуатации автомобиля.

Кстати, по данным УГИБДД УМВД России по Псковской области, жители региона чаще всего устанавливают дополнительную систему питания автомобиля – газобаллонное оборудование, а также меняют тип кузова грузового автомобиля и проводят перепланировку салона пассажирского транспорта.