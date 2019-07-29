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Общество

Угнанную фуру с узбекским виноградом задержали в Псковской области

Фуру с узбекским виноградом, стоимость которого составила 2 млн рублей, угнал гражданин Белоруссии со стоянки у Фрунзенской овощебазы на Софийской улице в Санкт-Петербурге, пишет портал konkretno.ru.

Виноград был приобретен в Узбекистане 18 июля, а 26 июля 31-летний уроженец Белоруссии привез виноград в Санкт-Петербург на автомашине VOLVO FH с полуприцепом.

28 июля около 20:00 водитель не уведомил начальника, отключил телефон и уехал на фуре с виноградом в сторону Псковской области, где автомобиль и задержали на посту ГИБДД.

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