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Как за 10 секунд проверить качество товара, объяснили эксперты

Как за десять секунд проверить качество товара, объяснили специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: ПАИ

Главная задача цифровой маркировки «Честный знак» – обеспечить отслеживание товаров, а также защитить покупателей от подделок и продукции ненадлежащего качества.

В небольшом квадратном коде формата Data Matrix зашифрованы ключевые сведения о товаре: срок годности, состав, данные о производителе и стране происхождения, сертификаты и иные документы, подтверждающие соответствие стандартам. Такой код нельзя скопировать или подделать, а право на его получение есть только у легальных компаний.

На сегодняшний день обязательной маркировке подлежит 38 товарных групп, среди них – одежда и обувь, упакованная вода, молочная, табачная и никотинсодержащая продукция, шины, велосипеды и другие товары. Список постепенно расширяется: сейчас в экспериментальном режиме маркируют ещё 14 групп.

Проверить маркированный товар перед покупкой можно с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак»: сканирование кода позволяет узнать историю продукта, срок годности и наличие сопроводительной документации. Если приложение не находит информацию о коде, выдаёт предупреждение или данные не совпадают с фактическими, от приобретения товара рекомендуется отказаться.

Дополнительную защиту обеспечивает кассовое оборудование в торговых точках. При включённом разрешительном режиме касса автоматически проверяет код: если с товаром есть проблемы (например, истёк срок годности или выявлены иные нарушения), продажа блокируется.

Законодательно запрещена реализация маркированных товаров в ряде случаев: при отсутствии данных о коде в системе «Честный знак», при попытке продать товар с истёкшим сроком годности или уже выведенный из оборота, при несоответствии кода характеристикам средства идентификации, а также если цена на табачную продукцию выходит за пределы установленной максимальной розничной цены.

Если покупатель обнаружил товар, подлежащий обязательной маркировке, но не имеющий кода Data Matrix, ему советуют не приобретать такую продукцию и сообщить о нарушении в Управление Роспотребнадзора по Псковской области.

До 12 ноября в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области работает горячая линия, приуроченная ко Всемирному дню качества. Специалисты ответят на вопросы о контроле за соблюдением требований к цифровой маркировке. Получить консультацию можно по телефонам (8 8112) 29‑06‑58, 29‑06‑59, 29‑06‑60.

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