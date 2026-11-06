Шесть человек обратились в медорганизации Псковской области из-за укусов клещей

22:17, 06 ноября 2026, ПАИ

С 25 октября по 1 ноября в медицинские организации Псковской области в связи с укусами клещей обратилось шесть человек, в том числе два ребёнка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Чаще всего клещи присасывались на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

По состоянию на 2 ноября количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2 443 человека) оказалось на 39,1 % меньше среднемноголетних недельных данных за 2014–2025 годы (исключая 2020 и 2021 годы ковидного периода), при этом число обратившихся за помощью детей снизилось на 29,4 % (до 678). Для сравнения: в аналогичном периоде 2025 года от клещей пострадало 3 239 человек, в том числе 831 ребёнок.