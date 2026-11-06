Псковские историки готовят к изданию новое пособие на тему Великой Победы

21:43, 06 ноября 2026, ПАИ

Новое учебно-методическое иллюстрированное пособие «Вместе к Победе: многонациональный советский народ в борьбе с нацизмом (1941–1945)» готовят к выходу в свет историки Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В рамках проекта «Без срока давности» над изданием работает коллектив преподавателей кафедры отечественной и всеобщей истории: Людмила Алиева, Татьяна Хришкевич, Татьяна Филиппова и Надежда Васильева.

В пособии найдёт отражение одна из самых трагичных и героических страниц истории XX века – Вторая мировая война. В центре внимания единство многонационального советского народа, его фронтовое братство, самоотверженный труд в тылу, трагедия мирного населения на оккупированных территориях и массовое партизанское сопротивление.

Издание состоит из четырёх разделов, каждый сопровождается вопросами и практическими заданиями, направленными на анализ исторических источников, газетных публикаций военных лет, агитационных плакатов и документов. Материалы позволят глубже осмыслить вклад представителей всех народов СССР в победу над нацизмом, осознать ценность межнационального согласия и сохранения исторической памяти.

«На фронтах Великой Отечественной войны боевое братство формировалось в повседневной борьбе с врагом. В одном строю сражались солдаты и офицеры разных национальностей, вместе преодолевая трудности, разделяя опасности и поддерживая друг друга. Их объединяли воинский долг, верность присяге, любовь к Родине и стремление освободить захваченные территории», – отметила старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории Надежда Васильева.

Пособие будет готово до конца 2026 года. Работать с ним смогут учителя истории, преподаватели колледжей и вузов, студенты, аспиранты, организаторы патриотических мероприятий. Оно заинтересует и широкий круг читателей, увлекающихся историей Великой Отечественной войны.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.