0
15:45
Псковская фура опрокинулась в Ленинградской области
10:58
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
15:53
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США
11:54
В Пскове установили владелицу поднятого дайверами со дна реки Великой кошелька
10:33
Еще один пожар произошел в Острове на улице 25 октября, где накануне погибли четыре человека
10:47
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу
15:42
Опубликовано видео с места пожара в Острове
Еще новости
Происшествия

Псковская фура опрокинулась в Ленинградской области

Источник: ВКонтакте

Грузовая автомашина DAF c государственным регистрационным номером Псковской области перевернулась в деревне Романовка Гатчинского района Ленинградской области, сообщили Псковскому агентству информации очевидцы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 июля около 10:20. Фура двигалась по Павловскому шоссе в сторону города Пушкин. Предположительно, водитель не смог справиться с управлением при повороте направо и автомашина опрокинулась на левый бок на обочину проезжей части.

«По виду, без пострадавших», — сообщил очевидец.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская фура опрокинулась в Ленинградской области
29 июля 2019
Псковская фура опрокинулась в Ленинградской области
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
29 июля 2019
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США
27 июля 2019
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США 1
Еще один пожар произошел в Острове на улице 25 октября, где накануне погибли четыре человека
25 июля 2019
Еще один пожар произошел в Острове на улице 25 октября, где накануне погибли четыре человека
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу
24 июля 2019
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу
Опубликовано видео с места пожара в Острове
23 июля 2019
Опубликовано видео с места пожара в Острове
Псковские спасатели поощрены за участие в ликвидации последствий ЧС в Иркутской области
22 июля 2019
Псковские спасатели поощрены за участие в ликвидации последствий ЧС в Иркутской области
Власти региона проверяют информацию о травмировании новорождённого в роддоме Великих Лук
22 июля 2019
Власти региона проверяют информацию о травмировании новорождённого в роддоме Великих Лук

Идет загрузка...