Псковская фура опрокинулась в Ленинградской области
Грузовая автомашина DAF c государственным регистрационным номером Псковской области перевернулась в деревне Романовка Гатчинского района Ленинградской области, сообщили Псковскому агентству информации очевидцы.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 июля около 10:20. Фура двигалась по Павловскому шоссе в сторону города Пушкин. Предположительно, водитель не смог справиться с управлением при повороте направо и автомашина опрокинулась на левый бок на обочину проезжей части.
«По виду, без пострадавших», — сообщил очевидец.