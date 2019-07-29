Псковичи участвуют в соревнованиях «Школа безопасности» в Москве

16:25, 29 июля 2019, ПАИ

Две псковские команды воспитанников военно-патриотического центра «Патриот» принимают участие в XV всероссийских соревнованиях «Школа безопасности», которые проходят в Москве на территории спортивно-досугового центра «Красная Пахра». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Всего в соревнованиях принимают участие 18 команд из всех федеральных округов России. Северо-западный федеральный округ представляют две псковские команды.

Открытие состязаний состоялось на базе учебно-тренировочного полигона пожарных и спасателей «Апаринки». В день открытия участники соревнований показали себя в пожарной эстафете: соревновались в надевании боевой одежды пожарного, завязывании специальным образом веревки для транспортировки пострадавшего. Участники состязаний на время преодолевали препятствия, раскатывали пожарные рукава, соединяли их с разветвлением и стволом, тушили условный пожар.

В два следующих соревновательных дня участники преодолели полосу препятствий, выполнили комплексное силовое упражнение и приступили к прохождению этапа «Поисково-спасательные работы». Впереди у юных спасателей ещё много испытаний и творческих конкурсов.