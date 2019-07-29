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Общество

Для чего нужно лицензирование Минкультуры?

Лицензия МК

В России есть множество различных памятников истории и архитектуры, которые представляют огромную ценность для культуры. Однако время нещадно даже, казалось бы, и к несокрушимому камню. Именно поэтому требуются периодические ремонтные и реставрационные работы, к которым допускаются только люди со специальным образованием. Поэтому, если вы столкнулись с ситуацией, когда нужна лицензия МК, то к оформлению этого документа необходимо подойти со всей ответственностью, а лучше – доверить работу по подготовке и оформлению бумаг профессионалам компании «ЮрФинИнвест».

Если работы по реставрации выполнены профессиональными сотрудниками, то удается не только сохранить прежний вид, но и продлить срок целостности конструкции или скульптуры на длительное время. Учитывая вышесказанное можно отметить причину появления государственного лицензирования всех, кто претендует на выполнение работ по реставрации художественных и культурных памятников.

У кого есть право на проведение подобных работ? Только у тех компаний, организаций и частных лиц, которые прошли проверки и получили государственное лицензирование. Получить разрешение можно в министерстве культуры России. Чтобы ускорить процесс соискатели должны обратиться в лицензирующий отдел организации и подать по запросу официальные бумаги, разрешения, сертификаты, подтверждающие профессионализм сотрудников. Познакомиться с видами работ, на которые требуется получить лицензию, можно на официальном сайте министерства культуры.

Этапы получения лицензии

Чтобы получить право на проведение реставрации культурных и архитектурных памятников нужно подать заявление в указанную организацию. Для ускорения процесса следует подготовить:

  1. Уставные бумаги - регистрация юридического лица или частного предпринимателя.
  2. Сертификаты и другие бумаги, подтверждающие опыт, знания и профильное образование сотрудников компании.
  3. Документальное подтверждение наличия техники и оборудования.

Список необходимой техники указан на официальном сайте министерства. Внимательно изучите требования, так как для каждого вида работ техника подбирается индивидуально. Данную информацию также получают соискатели при подаче заявки на лицензию. Перед тем как обращаться в компанию изучите классификатор работ, требующих получения лицензии.

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