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Михаил Ведерников о Ганзе-2019: Все мероприятия культурной программы прошли на высоком организационном уровне
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Общество

Михаил Ведерников о Ганзе-2019: Все мероприятия культурной программы прошли на высоком организационном уровне

«Хочу отметить, что все мероприятия культурной программы прошли на высоком организационном уровне. Хор имени М. Е. Пятницкого собрал около 10 тысяч зрителей. Можно сказать, что программа была зрелищной и насыщенной», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания организационного комитета по проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени 29 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, по совокупным оценкам, культурные мероприятия Ганзы собрали 70 тысяч человек. Михаил Ведерников уверен, что развивающаяся событийная туристическая сетка Пскова «позволит не раз достигнуть таких показателей». Он также отметил, что регион приобрел хороший опыт в реализации крупных проектов, а как организаторы – «увидели много подводных камней».  

«Действительно, было непростое мероприятие, к которому регион готовился 6 лет. У каждого была возможность сделать свой вклад в проведение праздника», - заявил Михаил Ведерников.

Кроме того, он подчеркнул, что те мероприятия, которые прошли в рамках Ганзейских дней, станут постоянными. На их организацию будут закладывать средства в бюджет региона. Работу по этим мероприятиям будут вести с Псковским областным Собранием депутатов.

Михаил Ведерников также рассказал, что из 36 запланированных программ были реализованы только 27. По ряду оставшихся работы продолжаются.

Глава региона отдельно поблагодарил правоохранительный блок региона, отметив высокий уровень его работы. 

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени состоялись в Пскове с 27 по 30 июня. Масштабный фестиваль собрал в городе порядка 200 тысяч гостей и участников.

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