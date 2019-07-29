На базе Театрально-концертной дирекции Псковской области планируют создать отдел фестивалей

17:22, 29 июля 2019, ПАИ

На базе Театрально-концертной дирекции Псковской области планируется создать специальную структуру, которая будет заниматься организацией и проведением крупных мероприятий. Таких, например, как кинофестиваль «Западные ворота», хоровой фестиваль, фестиваль реконструкторов, экономический форум «Путь навстречу» и ряда других. Об этом заявил 29 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании, в ходе которого глава региона подвел итоги проведения Ганзейских дней в Пскове.

По словам Михаила Ведерникова, «в ближайшее время будут подготовлены письма в правительство по поддержке тех мероприятий, которые проходили в рамках Ганзейских дней», передает корреспондент Псковского агентства информации. Региональные власти рассчитывают на финансовую поддержку данных фестивалей из федерального бюджета уже в 2020 году.

«Если будет структура, которая возьмет на себя функцию организации таких мероприятий, со временем все они выйдут на высоких профессиональный уровень», - уточнил Михаил Ведерников.

Глава региона поручил представить ему в ближайшее время кандидатуру возможного руководителя будущего отдела фестивалей.