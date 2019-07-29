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Общество

Власти немецкого Ростока поблагодарили Псков за организацию Ганзейских дней

Фото Дарьи Хватковой

Обербургомистр немецкого города Росток Роланд Метлинг поблагодарил власти Пскова за организацию 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые прошли 27-30 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, соответствующее письмо пришло на имя и.п. главы Пскова Елены Полонской.

Обербургомистр подчеркнул, что делегация Ростока познакомилась с русской культурой и традициями. «И мы очень благодарны псковичам за эту возможность», — отметил он и добавил, что делегация.вернулась домой с хорошим опытом, новыми контактами и интересными идеями.

«Как обербургомистр города Ростока, организатора 38-х Международных Ганзейских дней, я ценю ту работу, которую вы проделали для подготовки такого большого события», — сообщил он.

Роланд Метлинг выразил надежду, что власти города и его жители «тоже наслаждались этим традиционным, но в то же время очень современным фестивалем». «И хотя праздник закончился, мы не можем дождаться посещения вашего прекрасного города во время следующих Ганзейских дней в 2033 году», - добавил обербургомистр.

Подготовкой Ганзейский дней в Пскове занимался федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец и региональный оргкомитет во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

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