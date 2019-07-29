Псковский депутат оказал помощь в реконструкции места захоронения Героя России

19:30, 29 июля 2019, ПАИ

Начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь выразил благодарность депутату Псковской городской Думы Сергею Колосову за оказанную практическую помощь в реконструкции места захоронения Героя России Алексея Ширяева, погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, начальник ведомства заверил парламентария в готовности к дальнейшему взаимному сотрудничеству

На встрече также присутствовал начальник отряда специального назначения «Зубр» Руслан Емельянов. «Я давно дружу с ребятами из отряда «Зубр», а сейчас там несут службу многие воспитанники областной федерации кикбоксинга, чьим президентом я являюсь. Поэтому, когда они попросили оказать помощь в благоустройстве места захоронения Героя России, я сразу же согласился это сделать», - отметил Сергей Колосов.

Алексей Ширяев родился 9 апреля 1974 года в Пскове. С 1993 года служил в отряде специального назначения Управления исполнения наказаний МВД России по Псковской области сначала бойцом штурмовой группы, а затем - инструктором отдела. Направлялся в командировки в Чеченскую республику в 1995, 1999 и 2000 годах. При штурме села Комсомольское 8 марта 2000 года, действуя в составе штурмовой группы, уничтожил 2 пулеметных расчета боевиков. Прикрывая отход своей штурмовой группы, закрыл своим телом брошенную боевиками гранату. При взрыве погиб, ценой собственной жизни спас товарищей.

Похоронен на кладбище поселка Писковичи. За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, указом президента России № 1808 от 27 октября 2000 года младшему лейтенанту внутренней службы Алексею Ширяеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.