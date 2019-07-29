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Общество

Потомок Константина Палена, сохранившего крепостные стены города, прибыл в Псков

Фото Валерия Кузьмина (Facebook)

Благотворители из Германии Александр фон дер Пален с супругой Марией, помогающие псковским специальным детским учреждениям, посетили Псков 29 июля. Как сообщил директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин на своей странице в Facebook, встреча прошла в отреставрированном доме Лавриновского.

Фото Валерия Кузьмина (Facebook)

Валерий Кузьмин рассказал, что предок Александра фон дер Палена – Константин Пален – руководил Псковской губернией в 1864-1867 годах, а затем стал министром юстиции Российской империи.

Фото Валерия Кузьмина (Facebook)

«В архиве есть документы, свидетельствующие о деятельности Палена, а также документы лично им подписанные», – сообщил директор областного госархива.

Фото Валерия Кузьмина (Facebook)

Валерий Кузьмин отметил, что Константин Пален запретил сносить крепостные стены вокруг Пскова, и добился выделения денежных средств на их частичное восстановление.

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