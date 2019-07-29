Потомок Константина Палена, сохранившего крепостные стены города, прибыл в Псков

20:22, 29 июля 2019, ПАИ

Благотворители из Германии Александр фон дер Пален с супругой Марией, помогающие псковским специальным детским учреждениям, посетили Псков 29 июля. Как сообщил директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин на своей странице в Facebook, встреча прошла в отреставрированном доме Лавриновского.

Валерий Кузьмин рассказал, что предок Александра фон дер Палена – Константин Пален – руководил Псковской губернией в 1864-1867 годах, а затем стал министром юстиции Российской империи.

«В архиве есть документы, свидетельствующие о деятельности Палена, а также документы лично им подписанные», – сообщил директор областного госархива.

Валерий Кузьмин отметил, что Константин Пален запретил сносить крепостные стены вокруг Пскова, и добился выделения денежных средств на их частичное восстановление.