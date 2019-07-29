Владимир Путин поручил ФАС обратить внимание на рост тарифов в регионах

22:04, 29 июля 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе обратить особое внимание на рост тарифов в субъектах страны, пишет РИА Новости.

В ходе рабочей встречи с главной ведомства Игорем Артемьевым Владимир Путин указал на то, что граждане постоянно обращают внимание на необоснованный рост тарифов во многих регионах России.

На прямой линии с президентом, которая прошла 20 июня, житель Омской области, проживающий в частном секторе, сообщил, что плата за вывоз мусора с апреля по июнь увеличилась в два раза, но отходы фактически не вывозятся.

Игорь Артемьев отметил, что решение омских властей было принято еще до выхода постановления правительства, однако ФАС на тот момент уже успел разобраться в ситуации, провести расследование и выдать предписание. По словам Игоря Артемьева, местные власти снижают тариф.

«Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни», - сказал президент.