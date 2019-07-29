Команда с участием псковской спортсменки заняла второе место на Чемпионате мира по рогейну

22:21, 29 июля 2019, ПАИ

Команда с участием псковской спортсменки Людмилы Горшковой заняла второе место на Чемпионате мира по рогейну, сообщили Псковскому агентству информации в федерации спортивного ориентирования Псковской области.

Соревнования прошли по горной местности в Каталонии (Испания). Интернациональная команда «Надежда», в состав которой вошли Людмила Горшкова, Ольга Лавринович (Воткинск, Россия) и Надежда Попова (США), за 24 часа преодолела более 50 километров.

Команда завоевала «серебро» в возрастной группе «суперветераны» среди женщин. Суммарный возраст команды – 212 лет.

Рогейн – командный вид спорта, который сочетает в себе стратегию и тактику, навигацию на пересечённой местности, а также физическую выносливость.