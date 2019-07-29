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Общество

В эстонском Йыхви планируют воздвигнуть памятник патриарху Алексию II

В эстонском городе Йыхви на территории Богоявленской церкви могут воздвигнуть памятник патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. Как пишет ТАСС со ссылкой на телеканал ETV+, с такой инициативой выступила часть жителей Йыхви.

С 1950 по 1957 год будущий патриарх служил настоятелем в Богоявленской церкви в Йыхви. Памятник планируется воздвигнуть в 2020 году, когда исполнится 70 лет со времени, когда Алексий начинал службу в Йыхви.

Эскиз памятника разработал архитектор Александр Литвинов. Предполагается, что стоимость монумента составит 50 тысяч евро. Необходимые средства планируется собрать при помощи пожертвований.

Ранее власти Йыхви обсуждали возможность посмертного присуждения Алексию II звания почетного гражданина города.

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