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Общество

Рост обеспеченности россиян жильем увеличится к 2024 году

Средняя обеспеченность россиян жильем увеличится на 2,5 квадратных метра к концу 2024 года, то есть до 27,6 квадратных метра на человека благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Как пишет газета «Известия», об этом говорится в аналитической записке Центробанка за июль 2019 года.

Отмечается, что этот показатель выше цифр 1995 года в 1,5 раза. Уровень обеспеченности жильем в России выше, чем в ряде других стран, таких как Япония (16 квадратных метров) и Бразилия (19 квадратных метров), однако по-прежнему отстает от Германии (39 квадратных метров) и США (70 квадратных метров).

Эксперты подчеркивают, что исправить ситуацию поможет более динамичное расселение ветхих и аварийных домов.

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